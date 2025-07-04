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У Кременчуці просять заборонити використовувати гучну техніку під час тривог

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 493 Коментарів: 1

У зверненні йдеться про такі пристрої, як бензопили, тримери, мотокоси, а також мопеди, мотоцикли та інші засоби з гучними вихлопними системами. Звук їх моторів, як зазначає автор петиції, нагадує шум дронів-камікадзе «Шахед», що може викликати паніку серед мешканців

У Кременчуці зареєстрували петицію з вимогою заборонити або обмежити використання гучної техніки та транспорту на території громади, особливо під час повітряної тривоги. Її автор — Артем Марченко. Петиція з’явилась на сайті електронних звернень 3 липня.

У зверненні йдеться про такі пристрої, як бензопили, тримери, мотокоси, а також мопеди, мотоцикли та інші засоби з гучними вихлопними системами. Звук їх моторів, як зазначає автор петиції, нагадує шум дронів-камікадзе «Шахед», що може викликати паніку серед мешканців.

— Люди, які пережили атаки, реагують на подібні звуки дезорієнтацією, страхом, іноді навіть панічними атаками. Особливо це стосується літніх людей, дітей та тих, хто має ПТСР, — пишуть у петиції.

Серед вимог:

  • повна заборона використання гучних пристроїв під час повітряних тривог;
  • обмеження роботи бензопил, мотокос тощо в ранкові та вечірні години;
  • інформування населення про нові правила;
  • передбачити відповідальність за порушення у вигляді попередження чи штрафу (ст. 152 КУпАП)
  • залучення поліції та муніципальної варти до контролю.

Нагадаємо, нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий житель Максим (ім’я змінене), який поскаржився на гучне ревіння мотоциклів щовечора на вулиці Київській. Особливо чоловіка турбують ці звуки під час повітряних тривог. У коментарі «Телеграфу» пресслужба патрульної поліції Кременчука зазначила, що правоохоронці не можуть притягнути до відповідальності водіїв саме «за шум», якщо мова йде про гуркіт транспорту. У законодавстві це не передбачено, розповіли в поліції.

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Автор: Телеграф Джерело фото: dzvin.media
Теги: мотоцикл повітряна тривога
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 18:46

Взагалі під час війни треба заборонити по всій Україні їздити на цих гучних мАЦАклЄтах після 22:00. Це повинна зробити ВР, а поліція забезпечити виконання цього закону.


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