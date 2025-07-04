У Кременчуці просять заборонити використовувати гучну техніку під час тривог

У зверненні йдеться про такі пристрої, як бензопили, тримери, мотокоси, а також мопеди, мотоцикли та інші засоби з гучними вихлопними системами. Звук їх моторів, як зазначає автор петиції, нагадує шум дронів-камікадзе «Шахед», що може викликати паніку серед мешканців
У Кременчуці зареєстрували петицію з вимогою заборонити або обмежити використання гучної техніки та транспорту на території громади, особливо під час повітряної тривоги. Її автор — Артем Марченко. Петиція з’явилась на сайті електронних звернень 3 липня.
У зверненні йдеться про такі пристрої, як бензопили, тримери, мотокоси, а також мопеди, мотоцикли та інші засоби з гучними вихлопними системами. Звук їх моторів, як зазначає автор петиції, нагадує шум дронів-камікадзе «Шахед», що може викликати паніку серед мешканців.
Серед вимог:
Нагадаємо, нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий житель Максим (ім’я змінене), який поскаржився на гучне ревіння мотоциклів щовечора на вулиці Київській. Особливо чоловіка турбують ці звуки під час повітряних тривог. У коментарі «Телеграфу» пресслужба патрульної поліції Кременчука зазначила, що правоохоронці не можуть притягнути до відповідальності водіїв саме «за шум», якщо мова йде про гуркіт транспорту. У законодавстві це не передбачено, розповіли в поліції.
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