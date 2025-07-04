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Під час сьогоднішнього обміну до України повернувся захисник із Кременчука Данило Білий (уточнено)

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 662

 

Старший брат захисника і досі перебуває у російській неволі

Сьогодні, 4 липня, під час обміну військовополоненими до України повернувся захисник із Кременчука Данило Білий. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.

Відомо, що у Данила є старший брат, Руслан, також військовослужбовець — той боронив країну із 2014 року. Обидва брати — морпіхи, потрапили у полон на початку великої війни у 2022 році. Нині Руслан Савченко і досі лишається у російській неволі, інформації про нього у рідних, на жаль, немає.

 

 

На світлинах вище — обидва брати, старший Руслан та молодший Данило.

Відомо також, що мати захисників працює у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії. Жінка нарешті дочекалася звільнення одного сина.

Нагадаємо, сьогодні до України повернулася ще одна група військовополонених. Серед них — тяжкохворі і поранені захисники, а також молодші за 25 років.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: полон повернення з полону військовополонені обмін
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