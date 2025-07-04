Сьогодні, 4 липня, під час обміну військовополоненими до України повернувся захисник із Кременчука Данило Білий. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.
Відомо, що у Данила є старший брат, Руслан, також військовослужбовець — той боронив країну із 2014 року. Обидва брати — морпіхи, потрапили у полон на початку великої війни у 2022 році. Нині Руслан Савченко і досі лишається у російській неволі, інформації про нього у рідних, на жаль, немає.
На світлинах вище — обидва брати, старший Руслан та молодший Данило.
Відомо також, що мати захисників працює у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії. Жінка нарешті дочекалася звільнення одного сина.
Нагадаємо, сьогодні до України повернулася ще одна група військовополонених. Серед них — тяжкохворі і поранені захисники, а також молодші за 25 років.
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