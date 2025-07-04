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Наші вдома! До України повернули чергову групу звільнених військовополонених

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 88

 

Наймолодшому звільненому з полону — 20 років, найстаршому — 59

До України внаслідок чергового обміну військовополоненими повернулася ще одна група звільнених захисників та цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених — поранені і важкохворі, а також молодші за 25 років.

 

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

 

Наймолодшому звільненому військовослужбовцеві виповнилося 20 років. Найстаршому — 59 років. Під обмін потрапили солдати, сержанти та офіцери.

Зокрема, додому сьогодні повернулися оборонці Маріуполя, які перебували в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених провела в полоні понад 3 роки.

 

Військовослужбовці боронили країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. Також серед звільнених сьогодні — незаконно засуджені захисники та позбавлені особистої свободи цивільні українці.

 

Далі на звільнених з полону чекає необхідний медичний огляд, фізична та психологічна реабілітація. Їм також передбачені усі належні виплати за весь час перебування у неволі.

 

Нагадаємо, попередній обмін полоненими в Україні відбувся 20 червня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Зеленський
Теги: полон повернення з полону обмін полоненими військовополонені
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