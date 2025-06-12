У Кременчуці скаржаться на розміщення пандуса біля одного з магазинів: що відомо

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Біля одного з магазинів у Кременчуці на вулиці Троїцькій встановили пандус, що займає значну частину тротуару. Питання розміщення об’єкта обговорили під час засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 12 червня.

На думку депутатів, замість пандуса, що займає половину пішохідної зони, можна встановити, наприклад, підйомник. За словами представників відповідних управлінь виконавчого комітету, розміщення цього об’єкта не погоджувалось.

Влада має зустрітись з регіональним представником української мережі магазинів, щоб обговорити це питання. Паралельно у виконкомі готую документи на демонтаж пандуса.

Нагадаємо, торік депутати анонсували посилення контролю за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше члени земельної комісії пропонували не розглядати земельні питання, допоки їм не надійде підтвердження щодо наявності пандусів, ліфтів або альтернативних механізмів для зручного переміщення осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель. Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко зазначив, що на сьогодні в місті новобудови є доступними для маломобільних груп населення.

Пізніше депутатська комісія «пом’якшила» своє рішення і запропонувала розглядати питання доступності паралельно з вивченням земельних проєктів. За словами заступника голови комісії Олександра Роженка, таке рішення обґрунтоване тим, що підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою.

У квітні у Кременчуцькій міській раді відбулась зустріч представників влади та бізнесу міста у форматі «круглого столу», де планувалось обговорити проблеми доступності. Втім, від підприємців на зустрічі майже нікого не було — лише представник одного з відділень приватної компанії з логістики та ще одна людина від однієї з найбільших мереж магазинів міста.