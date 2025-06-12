Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 гривень, а долар здешевшав

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 0

На 13 червня Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 48,0825 грн. Це історичний максимум — попередній рекорд зафіксували 22 квітня, тоді євро коштував 47,7653 грн.

Водночас курс долара знизився до 41,4880 грн (-2,37 коп.). На міжбанку американська валюта торгується в межах 41,40–41,43 грн, що на 12 копійок менше, ніж учора.

На готівковому ринку долар навпаки подорожчав — до 41,75 грн. Євро тут також перевищив позначку 48 грн.

За даними фінансових аналітиків, долар у світі втрачає позиції — з початку року він ослаб приблизно на 10% щодо кошика валют. Сьогодні він впав до найнижчого рівня з квітня 2022 року. Євро ж зріс на 1,07% і досяг 1,16 долара — це максимум з жовтня 2021 року.