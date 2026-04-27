Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2025 року знизився утричі порівняно з показником 2024 року. Про це повідомили в Національному банку України.

За підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених банкнот. Це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2024 році він становив близько 5,1 підроблених банкнот.

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центробанку аналогічний показник щодо рівня підроблених євро у країнах Євросоюзу торік був у восьмеро вищий — 14 підроблених банкнот.

Які гривні підробляють

Найчастіше у 2025 році з обігу вилучалися підроблені банкноти двох номіналів:

500 грн (80% від загальної кількості вилучених підробок);

200 грн (13%).

Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%.

Як і в попередні роки, найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка (2003 – 2007 років), зокрема 500 гривень зразка 2006 року.

За результатами 2025 року підробки банкнот гривні сучасного покоління (зразка 2014 – 2019 років) становлять лише 10% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Торік кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на один мільйон справжніх банкнот в обігу становила лише 0,2 шт. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі.

Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління (2015–2020 роки), мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту і не поступаються за дизайном та захистом сучасним банкнотам євро та доларів США.

Для їх захисту використано спеціальний банкнотний папір, а для банкнот високих номіналів додатково сучасні оптично-змінні елементи захисту: «віконна» захисна стрічка та елемент SPARK з кінетичними ефектами руху фонового зображення та зміни кольору відповідно. Громадянам їх легко перевірити, а зловмисникам – практично неможливо підробити.

Яку валюту найчастіше підробляють

У НБУ зазначають, що минулого року і рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти також знизився – приблизно на чверть, порівняно з 2024 роком.

Серед вилучених з обігу у 2025 році підроблених банкнот іноземної валюти традиційно переважали долари США (93% від загальної кількості). На банкноти євро торік припадало 7% вилучених підроблених банкнот.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

50 та 100 доларів США (13% та 85% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот відповідно);

50, 100, 200 та 500 євро (35%, 22%, 26% та 15% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот відповідно).

Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти НБУ радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції «на руках» чи через інтернет. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих НБУ пунктів обміну валюти банків. Підробки не становлять загрози для банків та фінансових установ, а розраховані насамперед на неуважність та недостатність знань громадян.

Що варто знати для перевірки банкнот

В НБУ зазначають, що загалом наявні на банкнотах гривні елементи захисту, а це понад 20 елементів на кожній банкноті, дають змогу гарантовано виявляти підроблені грошові знаки під час їхньої уважної візуальної та тактильної перевірки навіть без застосування спеціального обладнання.

Справжність банкноти гривні перевіряється в такі способи:

на дотик — перевіряється банкнотний папір, який на дотик відрізняється від звичайного паперу, і рельєфність — внаслідок товстого шару фарби окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку;

проти світла візуально перевіряються:

наявність водяних знаків (багатотоновий водяний знак – зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака національної грошової одиниці України – гривні (на банкнотах 500 грн зразка 2006 року та 200 грн зразка 2007 року) );

наявність наскрізного елемента (суміщеного зображення) – фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла;

наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій під час розглядання банкноти проти світла можна побачити в прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, напису «ГРН» та зображення малого Державного Герба України (тризуба);

змінюючи кут нахилу банкноти, візуально перевіряються:

зображення, виконані оптично-змінними фарбами, які змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору (на банкнотах номіналами 20 гривень зразка 2018 року та 50 гривень зразка 2019 року) і мають кінетичний ефект поступового переходу одного кольору в інший (елемент SPARK міститься на банкнотах номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень зразка 2014–2019 років);

«віконна» (частково введена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (на банкнотах номіналом 100 гривень зразка 2014 року коричневого кольору, 200 гривень зразка 2019 року – синього, номіналом 500 гривень зразка 2015 року – темно-сірого, 1000 гривень зразка 2019 року – пурпурного), що містить зображення цифрового позначення номіналу банкноти та графічного знака гривні (в банкнот номіналами 100–500 гривень), зображення малого Державного Герба України (в банкноти номіналом 1000 гривень). Під час зміни кута нахилу банкнот спостерігається яскраво виражений кінетичний ефект зміни напрямку руху фонових зображень стрічки;

латентне зображення цифрового позначення номіналу, видиме під час розглядання банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом (темне на світлому фоні під час розглядання банкноти з довгого боку, світле та темному фоні – з короткого боку).

Детальний опис усіх банкнот національної валюти, що перебувають у обігу, та їхніх захисних елементів розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

