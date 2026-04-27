У селі Засулля Лубенської громади 46-річний чоловік зазнав тяжких травм після падіння з даху підприємства. Його госпіталізували до реанімації, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Інцидент стався 24 квітня близько 12.30. Про травмованого чоловіка до поліції повідомили медики. За попередніми даними, він упав із даху під час перебування на території підприємства.

Постраждалого госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування, де він перебуває у відділенні реанімації.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до тяжких наслідків. Процесуальне керівництво здійснює Лубенська окружна прокуратура.

