Надзвичайна подія сталася у неділю, 26 квітня, близько 14.00 у селі Рибці Полтавського району. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Попередньо встановлено, що поблизу місцевого ставка під час буревію впало дерево, унаслідок чого травмовано 13-річного хлопчика. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі хлопець перебуває у тяжкому стані під наглядом медиків.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що 26 квітня у Полтаві через негоду на хлопчика впало дерево. За словами речниці рятувальників Полтавщини Світлани Рибалко, дитина займалася риболовлею, коли на неї впало дерево. Хлопчика з-під дерева витягли місцеві жителі та передали медикам.