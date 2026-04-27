Правоохоронці викрили масштабний «конвертаційний центр», який допомагав бізнесу ухилятися від податків. Через схему пройшло близько 18 млрд гривень. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, до схеми входила організована група з чітким розподілом ролей — від організатора до кур’єрів. Сам організатор перебуває за кордоном і керував процесами дистанційно. Фінансовим директором він призначив свою матір.

Учасники використовували понад 100 фіктивних компаній і близько 400 ФОПів. Через них проводили безтоварні операції, формували фіктивний податковий кредит і допомагали підприємствам зменшувати податкові платежі.

Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту.

Для цього залучили понад 20 компаній-нерезидентів у ЄС та ОАЕ, а також мережу обмінників в Україні та за кордоном — зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні та інших містах.

Окрім цього, учасники схеми «легалізовували» паливо та нафтопродукти сумнівного походження.

За даними правоохоронців, із 2022 року послугами «конвертцентру» скористалися понад 200 підприємств. Лише чотирьом із них допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Загалом обсяг «податкової оптимізації» оцінюють у 3 млрд грн.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у Полтавській області та Києві. Вилучили гроші, документи, техніку та затримали учасників схеми.

Організатору та ще дев’ятьом фігурантам повідомили про підозри за кількома статтями, зокрема створення злочинної організації, ухилення від сплати податків та підроблення документів.

Організатора оголосили у розшук. Слідчі готують клопотання про обрання запобіжних заходів.