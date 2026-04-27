У неділю, 26 квітня, Україна відзначила четверту річницю формату «Рамштайн» — унікальної міжнародної коаліції, яка об’єднала понад 50 країн і забезпечила понад $150 млрд військової допомоги для посилення оборони України.

Перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі США в Німеччині, звідки й пішла назва «Рамштайн». Відтоді цей формат став майданчиком, де партнери узгоджують параметри військової допомоги Україні. Про це розповіли у Міністерстві оборони України.

Завдяки цій співпраці українські військові отримали сучасні системи ППО NASAMS, PATRIOT і IRIS-T, танки Leopard і Abrams, реактивні системи залпового вогню HIMARS, самохідні артилерійські установки PzH 2000, бронетранспортери M113 та літаки F-16 і Mirage-2000. Усі ці постачання координуються через «Рамштайн».

У межах цього формату сформовано 9 напрямків співпраці (коаліцій спроможностей), які відповідають за розвиток ключових сфер. Йдеться про авіацію, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, морські спроможності, артилерію, бронетехніку, дрони, ІТ, розмінування та радіоелектронну боротьбу.

Також запрацював механізм PURL, завдяки якому залучили близько 5 млрд доларів для придбання американської зброї. PURL працює коштом добровільних внесків партнерів і дозволяє швидше передавати озброєння Україні.

У Міноборони додали, що формат «Рамштайн» постійно адаптується до змін на фронті. Нині партнери зосереджуються на трьох головних напрямках: посилення ППО, масштабування виробництва українських дронів і ракет та забезпечення далекобійними артилерійськими та іншими боєприпасами.

Так, загалом країни Контактної групи разом з ЄС залучили на закупівлю українських дронів для оборони України суму обсягом більше $5,7 млрд. Саме у межах Контактної групи Україна може узгоджувати напрямки співпраці з партнерами для максимально ефективної підтримки на полі бою.

Понад 50 країн з різних континентів забезпечують підтримку критичних потреб України. Це відкриває їм доступ до українських технологій і систем, які довели ефективність у війні, та дозволяє партнерам готувати свої армії до сучасних конфліктів.

Нагадаємо, на початку минулого року ми писали, що український ВПК збільшив виробництво у понад 20 разів та може виготовляти до 4 млн БпЛА. Тоді Україна закликала країни, що входять до формату «Рамштайну», інвестувати в наш оборонно-промисловий комплекс.

У квітні цього року ми повідомляли, що вже понад половини всієї зброї на фронті — українського виробництва.