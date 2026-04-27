Щоденно на дорогах державного значення Полтавської області працюють 10–12 дорожніх бригад. За останній тиждень вони відремонтували понад 78 тис. м² деформацій дорожнього покриття, а з початку року – понад 264 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Основні роботи наразі виконуються на ключових автошляхах області:

М-22 Полтава – Олександрія ( через Кременчук );

); Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь ( через Кременчук );

); М-03 Київ – Харків – Довжанський;

Н-12 Суми – Полтава;

Р-42 Лубни – Миргород – Опішня – /Н-12/.

На дорогах місцевого значення за тиждень відновлено майже 660 м² покриття, а з початку ремонтно-будівельного сезону — 2,8 тис. м².

За словами Віталія Дяківнича, також виконуються роботи з експлуатаційного утримання та підвищення безпеки руху в Комишнянській, Заводській, Кам’янопотоківській, Новосанжарській, Білоцерківській, Горішньоплавнівській та Великобагачанській громадах.

— Загалом цьогоріч на ремонт і утримання місцевих доріг плануємо залучити 782,7 млн грн з державного, обласного та місцевих бюджетів. Найближчим часом розпочнемо роботи у Диканській, Зіньківській, Михайлівській та Лубенській громадах. Пріоритет – забезпечити належний проїзд ключовими державними маршрутами та відновити місцеву мережу, — написав він.

Нагадаємо, тиждень тому ми писали, що на Полтавщині від початку 2026 року дорожники відновили понад 186 тисяч квадратних метрів покриття на державних трасах.