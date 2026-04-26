26 квітня у Полтаві через негоду на хлопчика впало дерево. Про це пише Суспільне з посиланням на слова речниці рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

За її словами, дитина займалася риболовлею, коли на неї впало дерево. Хлопчика з-під дерева витягли місцеві жителі та передали медикам.

Нині дитину госпіталізували до лікарні. Стан хлопчика наразі невідомий.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 26 квітня на Полтавщині очікувалися пориви вітру 15-20 м/с і гроза. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. У Кременчуці через негоду падали дерева й гілки, а вітер зривав покрівлю з дахів будинків.