У Кременчуці через сильний вітер падають дерева та гілки. За повідомленнями містян, негода вже наробила шкоди у різних районах міста: гілки валяться на дороги, тротуари.

Додамо, що за прогнозом синоптиків, 26 квітня на Полтавщині очікувалися пориви вітру 15-20 м/с і гроза. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

За повідомленнями у соцмережах та інформацією від читачів, злива й сильний вітер пошкодили майно у різних районах Кременчука. На вул. Небесної Сотні, 11 дерево впало на автомобіль, а на цій же вулиці ще одна машина постраждала від зламаного дерева. На вул. Європейській, 64 частина даху впала на автівку.

Також містяни повідомляють про пошкодження покрівель. На вул. Нагірній, 4 вітер зірвав руберойд, який, за словами мешканців, нещодавно замінили. На вул. Лікаря Богаєвського, 4 руберойд також зриває з даху — читачі кажуть, що під час негоди це відбувається з будинком не вперше. Крім того, на вулиці Лікаря Богаєвського вітер пошкодив балкон.

У міськраді просять кременчужан повідомляти на службу допомоги мера за номером 15-63 про повалені дерева або великі гілки на проїзній частині, дитячих майданчиках і тротуарах, якщо їх неможливо прибрати самостійно.