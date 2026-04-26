Вдень 26 квітня на Полтавщині очікуються пориви вітру 15-20 м/с та гроза. Про це повідомили рятувальники Полтавщини.
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.
Що означає жовтий рівень небезпеки
Жовтий рівень небезпечності означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для людей, транспорту та інфраструктури. За сильного вітру й грози можливі пошкодження ліній електропередач, падіння гілок чи дерев, ускладнення руху на дорогах, тому варто бути уважними й обережними на вулиці.
Нагадаємо, вдень 26 квітня пройдуть дощі, місцями — значні. Вітер південний, 7–12 м/с, удень можливі пориви до 15–20 м/с.
Температура становитиме 13–18°.