Масові обшуки у Кременчуці: що відомо

23 квітня у Кременчуці пройшли обшуки на адресах, пов’язаних з мережею «Маркетопт». Правоохоронці зазначають, що компанія працювала одразу в семи областях України та використовувала так зване «дроблення бізнесу».

Цього ж дня у Кременчуці відбулись обшуки у справі недостовірного декларування та махінацій із криптовалютою експрокурором Кременчуцької окружної прокуратури, а нині — військовослужбовцем, офіцером адміністративного відділення Кременчуцького РТЦК та СП Дмитром Задирієнком.

Повернення кременчуцьких військових з російського полону

24 квітня до України з російського полону повернули 193 українських військових. Серед них — 13 бійців з Полтавської області: троє з Кременчука, а загалом з Кременчуцького району — шестеро.

Працівників льотного коледжу, які не згодні на переїзд, звільнятимуть: усі отримали бланки заяв

Працівників льотного коледжу, які відмовляться переїздити після передислокації закладу освіти в інший регіон, звільнятимуть. Як стало відомо журналістам «Кременчуцького Телеграфа» із власних джерел серед працівників коледжу, працівникам видали бланки із попередженням про звільнення.

Кременчуківцям слід очікувати на підвищення тарифів на комунальні послуги

Причиною цьому кременчуцькі чиновники називають здорожчення електроенергії й палива та загалом економічну ситуацію в країні.

Зокрема комунальне підприємство «КАТП-1628» вже планує підвищити тарифи на вивезення та захоронення побутових відходів — у середньому на 23%.

У Кременчуці СБУвці затримали 17-річного підозрюваного у підготовці двох терактів

У Кременчуці контррозвідка Служби безпеки затримала 17-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підготовці терактів біля відділку поліції.

За даними слідства, юнак заклав біля адмінбудівлі поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією. Один із них планували підірвати вночі 17 квітня, а другий — після прибуття на місце екстрених служб.

У Кременчуці розробили концепцію «Алеї Надії» для вшанування зниклих безвісти захисників

21 квітня в Кременчуцькій міській раді відбулася зустріч міського голови Віталія Малецького з членами сімей зниклих безвісти військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні. Під час неї презентували концепцію майбутньої «Алеї Надії», яку планують облаштувати на бульварі Українського відродження — на місці демонтованого пам’ятника Пушкіну.

За задумом, алея матиме форму кола. У центрі висадять калину — символ України, за якою доглядатиме КП «Благоустрій Кременчука». Простір зроблять доступним для всіх: передбачені пандуси для маломобільних людей.

«Я нікуди не тікатиму»: попри заперечення, у Кременчуці суд продовжив Дядику та Грабовому тримання під вартою

21 квітня у Кременчуці відбулося чергове слухання у кримінальному провадженні стосовно депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика та його водія Антона Грабового, яких обвинувачують у замаху на вбивство власника місцевої агрокомпанії.

Захист наполягав на цілодобовому домашньому арешті з носінням електронного браслета, проте колегая суддів лишила обвинувачених у СІЗО.