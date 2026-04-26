20 квітня Чернівецький апеляційний суд скасував ухвалу Садгірського районного суду Чернівців — раніше суд відмовив прокурору в арешті майна у справі щодо незаконного виробництва тютюнових виробів кременчуцькою компанією «Кремінь Табако». Апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та наклав арешт на майно, яке вилучили під час обшуків 12 листопада 2025 року, зокрема у Кременчуці. Про це йдеться в ухвалі суду.

За даними слідства, у кримінальному провадженні розслідують незаконне виробництво тютюнової сировини та сигарет без фільтру. Під час обшуків правоохоронці вилучили дві лінії для виготовлення сигарет без фільтру, обладнання для чищення, подрібнення та сушіння тютюну, а також мобільні телефони.

Також у документі йдеться, що під час обшуків знайшли тютюнові вироби без марок акцизного податку — 13 370 штук. Судові експертизи підтвердили, що маркування тютюнових виробів не відповідає стандартам України, вироби виготовили з використанням промислового обладнання, а вилучена рослинна речовина є тютюновою сировиною, яка не відповідає вимогам ДСТУ.

Прокурор в апеляційній скарзі вказував, що аналітики Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили ймовірне заниження акцизного податку на понад 16 млн грн за 2025 рік. Також в ухвалі зазначено, що 4 квітня 2026 року дванадцятьом людям повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення підакцизних товарів.

Суд погодився з доводами прокурора, що вилучене майно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні та в разі доведення вини може підлягати спеціальній конфіскації. Колегія суддів також зазначила, що арешт майна не перешкоджатиме господарській діяльності, оскільки ТОВ «Кремінь Табако» наразі не має чинної ліцензії на виробництво тютюнових виробів.

Апеляційний суд наклав арешт із тимчасовим позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на обладнання для виготовлення й пакування сигарет, лінію для чищення, подрібнення та сушіння тютюну, а також на вилучені мобільні телефони.

Нагадаємо, у листопаді торік детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне підпільне виробництво сигарет, яке працювало на території Полтавської області.

За даними слідства, група осіб організувала незаконне виготовлення сигарет без ліцензій та марок акцизного податку. Для цього використовували ферментований тютюн і спеціальне промислове обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.

Готові сигарети збували через тіньові канали по всій Україні, а отримані кошти — інвестували у нерухомість і транспортні засоби, легалізуючи прибутки. Загалом до схеми було залучено 14 учасників, кожен із яких відповідав за виробництво, транспортування чи збут.

Як вказує «Полтавщина» і за даними YouControl, співвласником компанії «Кремінь Табако» є чинний депутат Полтавської обласної ради Сергій Мазур (26%). Підприємство має ще трьох співвласників: Олександра Коваленка (26%) — брата Сергія Мазура, а також Миколу Медведєва (24%) і Олега Несвітайла (24%).