Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині викрили підпільну тютюнову фабрику: вилучено обладнання та контрафакту на понад 47 млн грн

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 176

 

Підпільне виробництво діяло в Полтавській області, а збували продукцію по всій Україні

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне підпільне виробництво сигарет, яке працювало на території Полтавської області. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

За даними слідства, група осіб організувала незаконне виготовлення сигарет без ліцензій та марок акцизного податку. Для цього використовували ферментований тютюн і спеціальне промислове обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.

Готові сигарети збували через тіньові канали по всій Україні, а отримані кошти — інвестували у нерухомість і транспортні засоби, легалізуючи прибутки. Загалом до схеми було залучено 14 учасників, кожен із яких відповідав за виробництво, транспортування чи збут.

 

Детективи провели 6 одночасних обшуків у місцях діяльності групи. Виявлено й вилучено:

  • 2 промислові лінії для виготовлення сигарет;

  • обладнання для обробки тютюнової сировини;

  • понад 38 тонн тютюну;

  • більше 240 тис. пачок контрафактних сигарет вартістю близько 20 млн грн;

  • поліграфію для виготовлення пачок, пакувальні матеріали, тютюновий папір;

  • марки акцизного податку України;

  • чорнові записи, мобільні телефони;

  • апаратний гаманець для криптовалюти;

  • готівку в різних валютах на суму близько 3,7 млн грн.

Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів та обладнання становить понад 47 млн грн.

Досудове розслідування триває за ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення й збут підакцизних товарів та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації, фінансування та збуту тютюнових виробів.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині детективи БЕБ викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет: трьом чоловікам повідомили про підозру.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: БЕБ
Теги: БЕБ тютюн
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх