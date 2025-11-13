На Полтавщині викрили підпільну тютюнову фабрику: вилучено обладнання та контрафакту на понад 47 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне підпільне виробництво сигарет, яке працювало на території Полтавської області. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
За даними слідства, група осіб організувала незаконне виготовлення сигарет без ліцензій та марок акцизного податку. Для цього використовували ферментований тютюн і спеціальне промислове обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готові сигарети збували через тіньові канали по всій Україні, а отримані кошти — інвестували у нерухомість і транспортні засоби, легалізуючи прибутки. Загалом до схеми було залучено 14 учасників, кожен із яких відповідав за виробництво, транспортування чи збут.
Детективи провели 6 одночасних обшуків у місцях діяльності групи. Виявлено й вилучено:
2 промислові лінії для виготовлення сигарет;
обладнання для обробки тютюнової сировини;
понад 38 тонн тютюну;
більше 240 тис. пачок контрафактних сигарет вартістю близько 20 млн грн;
поліграфію для виготовлення пачок, пакувальні матеріали, тютюновий папір;
марки акцизного податку України;
чорнові записи, мобільні телефони;
апаратний гаманець для криптовалюти;
готівку в різних валютах на суму близько 3,7 млн грн.
Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів та обладнання становить понад 47 млн грн.
Досудове розслідування триває за ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення й збут підакцизних товарів та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації, фінансування та збуту тютюнових виробів.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.
