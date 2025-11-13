На Полтавщині викрили підпільну тютюнову фабрику: вилучено обладнання та контрафакту на понад 47 млн грн

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 176

Підпільне виробництво діяло в Полтавській області, а збували продукцію по всій Україні

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне підпільне виробництво сигарет, яке працювало на території Полтавської області. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

За даними слідства, група осіб організувала незаконне виготовлення сигарет без ліцензій та марок акцизного податку. Для цього використовували ферментований тютюн і спеціальне промислове обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.

Готові сигарети збували через тіньові канали по всій Україні, а отримані кошти — інвестували у нерухомість і транспортні засоби, легалізуючи прибутки. Загалом до схеми було залучено 14 учасників, кожен із яких відповідав за виробництво, транспортування чи збут.

Детективи провели 6 одночасних обшуків у місцях діяльності групи. Виявлено й вилучено:

2 промислові лінії для виготовлення сигарет;

обладнання для обробки тютюнової сировини;

понад 38 тонн тютюну;

більше 240 тис. пачок контрафактних сигарет вартістю близько 20 млн грн;

поліграфію для виготовлення пачок, пакувальні матеріали, тютюновий папір;

марки акцизного податку України;

чорнові записи, мобільні телефони;

апаратний гаманець для криптовалюти;

готівку в різних валютах на суму близько 3,7 млн грн.

Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів та обладнання становить понад 47 млн грн.

Досудове розслідування триває за ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення й збут підакцизних товарів та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації, фінансування та збуту тютюнових виробів.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині детективи БЕБ викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет: трьом чоловікам повідомили про підозру.