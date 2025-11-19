На Полтавщині висадили символічний мільярдний дуб у межах програми «Зелена країна»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 321

У Полтаві висадили символічне мільярдне дерево в межах президентської програми «Зелена країна». Про завершення програми у частині висадки мільярда дерев повідомили в ДП «Ліси України».

На території одного з навчальних закладів лісівники філії «Слобожанський лісовий офіс» посадили дуб. До заходу долучилися представники Полтавської ОВА та обласної ради, військові, родини загиблих захисників, молодь і вихованці закладу.

Дерево саджали демобілізований лісівник, очільник обласного осередку Спілки воїнів-лісівників України Іван Юдов та шестирічний Святослав Грицаєнко, син полеглого Героя України. Учасники заходу зазначили, що дуб має символізувати стійкість і незламність українців.

За словами директора філії Івана Гришка, попри умови воєнного часу лісівники змогли виконати програму: у регіоні висадили нові ліси та заліснили тисячі ділянок. На Полтавщині протягом дії проєкту висадили понад 35 мільйонів дерев, переважно змішаних порід, що зменшує ризики пожеж і підтримує біорізноманіття.

Програму «Зелена країна» Президент України оголосив у червні 2021 року.