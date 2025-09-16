На Полтавщині цієї осені висадять понад 550 гектарів нового лісу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 119

Найбільші площі — у Полтавському та Миргородському надлісництвах

У рамках осінньої посадкової кампанії на Полтавщині планують висадити понад 550 га лісу. Лісівники філії «Слобожанський лісовий офіс» підготували необхідну кількість саджанців для відновлення та розширення лісових масивів. Про це інформують у пресслужбі підприємства.

Відомо, що найбільші роботи проведуть у Полтавському та Миргородському надлісництвах. Зокрема, в Миргородському закладуть понад 116 гектарів нових лісів шляхом лісорозведення.

Висаджуватимуть як листяні, так і хвойні породи. Фахівці зазначають, що акцент роблять на формуванні листяних лісів, адже вони більш стійкі до засух і поширення шкідників.

Усі саджанці вирощені у власних розсадниках. Для підвищення ефективності використовують сучасні методи — вирощування у спеціальних коробах, що забезпечує кращу приживлюваність і дозволяє щороку отримувати додатково до 2 мільйонів якісних сіянців.

Нагадаємо, весною в області висадили понад 500 га молодого лісу, зокрема приділили особливу увагу тим територіям, які торік постраждали від масштабної пожежі.