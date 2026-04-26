21 квітня Крюківський райсуд направив підозрювану у вбивстві на стаціонарну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. Жінку підозрюють у вбивстві чоловіка 12 березня у квартирі в Кременчуці. Про це йдеться в ухвалі суду.

За даними слідства, 12 березня близько 5.30 жінка постукала у двері квартири під приводом отримання допомоги. Власник помешкання впустив її всередину. У квартирі між ними виникла сварка, під час якої, за версією слідства, жінка взяла кухонний ніж і завдала чоловікові множинні удари по голові та тулубу. Від отриманих поранень він помер на місці.

Того ж дня жінку затримали та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. 13 березня суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Раніше підозрюваній призначили амбулаторну судово-психіатричну експертизу. За її результатами експерти припустили наявність у жінки психічного розладу та рекомендували стаціонарне обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

Суд задовольнив клопотання слідчої та направив підозрювану до Львівської філії судових експертиз ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України». Експертиза має тривати не більше двох місяців із моменту поміщення жінки до установи.

Нагадаємо, у квартирі багатоповерхівки на вулиці Старшого лейтенанта Кагала у Кременчуці поліціянти знайшли тіло 65-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.