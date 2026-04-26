26 квітня біля воріт Міського саду гілка впала на дитину та травмувала їй голову. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Також у соцмережах пишуть, що дерево впало на алеї атракціонів у Придніпровському парку.

Офіційної інформації про ці випадки наразі немає.

У міськраді просять кременчужан повідомляти на службу допомоги мера за номером 15-63 про повалені дерева або великі гілки на проїзній частині, дитячих майданчиках і тротуарах, якщо їх неможливо прибрати самостійно.

