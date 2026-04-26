Через складні погодні умови 26 квітня на Полтавщині без світла залишився 40 791 споживач. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Аварійні бригади «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання.
Негода 26 квітня на Полтавщині
За прогнозом синоптиків, 26 квітня на Полтавщині очікувалися пориви вітру 15-20 м/с і гроза. Оголосили перший рівень небезпеки, жовтий. У Кременчуці через негоду падали дерева й гілки, а вітер зривав покрівлю з дахів будинків. У Полтаві на дитину впало дерево. У Кременчуці біля воріт Міського саду гілка впала на дитину та травмувала їй голову.