26 квітня близько 16.00 на автодорозі М-22 поблизу села Бутенки Білицької громади Полтавського району зіткнулися Volkswagen і Toyota. У аварії травмувалися обидва водії, а також пасажири Toyota: 44-річна жінка та 7-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, Volkswagen, за кермом якого був 45-річний водій, зіткнувся із зустрічною Toyota, якою керував 52-річний чоловік.

Медики госпіталізували всіх постраждалих до лікарні. Обставини аварії встановлює поліція.

Нагадаємо, 24 квітня близько 21.40 на проспекті Свободи у Кременчуці водій автомобіля Jaguar F-Pace виїхав за межі дороги та зіткнувся з опорою зупинки громадського транспорту. За попередньою інформацією правоохоронців, чоловікові стало зле під час руху.