Фотофакт: у Кременчуці на Троїцькій прибрали пандус, який займав частину тротуару

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 126 Коментарів: 1

Раніше у міськраді повідомляли, що розміщення цього пандуса у виконкомі не погоджували

У Кременчуці на вулиці Троїцькій біля одного із магазинів демонтували пандус, який займав частину тротуару. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Розміщення цього пандуса обговорювали на засіданні депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 12 червня.

Тоді чиновники заявляли, що розміщення цього об’єкта із ними не погоджувалось. А замість такої громіздкої кнструкції можна було б встановити, приміром, підйомник.

Влада обіцяла зустрітись з регіональним представником української мережі магазинів, щоб обговорити це питання. Паралельно у виконкомі готували документи на демонтаж пандуса.