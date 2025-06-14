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Фотофакт: у Кременчуці на Троїцькій прибрали пандус, який займав частину тротуару

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 126 Коментарів: 1

 

Раніше у міськраді повідомляли, що розміщення цього пандуса у виконкомі не погоджували

У Кременчуці на вулиці Троїцькій біля одного із магазинів демонтували пандус, який займав частину тротуару. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Розміщення цього пандуса обговорювали на засіданні депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 12 червня

 

Тоді чиновники заявляли, що розміщення цього об’єкта із ними не погоджувалось. А замість такої громіздкої кнструкції можна було б встановити, приміром, підйомник.

Влада обіцяла зустрітись з регіональним представником української мережі магазинів, щоб обговорити це питання. Паралельно у виконкомі готували документи на демонтаж пандуса.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пандус
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 14:37

Кому з чиновників мало місця на тротуарі? Шо, такі пуза понажерали шо розминутись не можуть? Кому заважав той пандус?!


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