На Донеччині загинув захисник із Глобинщини Володимир Бараник

До Глобинської громади на Кременчуччині повернули тіло полеглого у бою за Україну захисника Володимира Бараника. Про це повідомили у Глобинській міській раді.
Володимир Бараник народився в селі Новобудова. У травні 2023 року він став до лав ЗСУ, служив стрільцем у стрілецькій роті. Мав звання старшого солдата.
Із 25 серпня 2023 року бійця вважали зниклим безвісти — він брав участь у бою біля Вугледара на Донеччині. Пізніше, у результаті пошуково-слідчих дій, стало відомо, що він загинув того ж дня.
Днями тіло воїна повернули додому, аби із честю поховати на рідній землі.
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