На Донеччині загинув захисник із Глобинщини Володимир Бараник

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 167

Майже два роки, із серпня 2023-го, боєць вважався зниклим безвісти

До Глобинської громади на Кременчуччині повернули тіло полеглого у бою за Україну захисника Володимира Бараника. Про це повідомили у Глобинській міській раді.

Володимир Бараник народився в селі Новобудова. У травні 2023 року він став до лав ЗСУ, служив стрільцем у стрілецькій роті. Мав звання старшого солдата.

Із 25 серпня 2023 року бійця вважали зниклим безвісти — він брав участь у бою біля Вугледара на Донеччині. Пізніше, у результаті пошуково-слідчих дій, стало відомо, що він загинув того ж дня.

Днями тіло воїна повернули додому, аби із честю поховати на рідній землі.