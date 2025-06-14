Четвертий обмін за тиждень: до України повернули чергову групу військовополонених

До України повернули чергову групу військовополонених: за цей тиждень це вже четвертий обмін. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
У Координаційному штабі зазначають, що обмін відбувся у категорії «поранені та важкохворі» — із російської неаолі повернули захисників, які мають поранення та проблеми зі здоров’ям.
Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціалізованої служби транспорту.
Переважна більшість звільнених перебувала у полоні із 2022 року. Значна частина потрапила у полон при обороні Маріуполя. Більшість визволених сьогодні воїнів — офіцери.Також частина звільнених — молодші 25 років.
Звільнені бійці воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
Після звільнення на захисників чекає необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Нагадаємо, перший етап обміну важкохворими та тяжкопораненими захисниками відбувся 10 червня.
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