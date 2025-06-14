У Кременчуці відзначили підприємців і волонтерів за допомогу ЗСУ

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Учора, 13 червня, під час сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький грамотами виконкому відзначив підприємців і волонтерів за підтримку Збройних Сил України та внесок у розвиток громади.

Грамоти за високий професіоналізм, патріотизм, благодійність, допомогу та підтримку Збройних сил України, вагомий особистий внесок у суспільно-економічний розвиток Кременчуцької громади та з нагоди дня міста Кременчука отримли:

Віктор Король, генеральний директор компанії «Королівський смак» приватного підприємства «Віктор і К»;

Максим Король, виконавчий директор компанії «Королівський смак» приватного підприємства «Віктор і К».

Також грамоту виконкому за високий професіоналізм, активну громадську діяльність та життєві цінності оримав Геннадій Тертичний, директор благодійного фонду «Всеукраїнський альянс допомоги».

Малецький додав, що завдяки підприємству військовослужбовці із кременчуцьких підрозділів отримали багато допомоги, зокрема квадроцикли, які необзідні захисникам для виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення представники підприємства «Королівський смак» роздавали гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.