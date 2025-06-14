На Полтавщині під час розкопок кургану археологи знайшли золоті прикраси, зброю та поховальну урну

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На Полтавщині поблизу села Деревки Котелевської громади археологи під час дослідження кургану виявили золоті прикраси, елементи зброї та поховальну урну. Про це інформують представники історико-культурного заповідника «Більськ».

Науковці заповідника разом із фахівцями Центру охорони та досліджень пам’яток археології обстежили скіфський курган Опішлянка за допомогою LIDAR-сканування.

Цей археологічний об’єкт досліджував ще наприкінці XIX століття архелогог та етнограф з Полтавщини Іван Зарецький. Саме тоді у поховальній камері кургану знайшли унікальні предмети скіфської доби, датовані кінцем VI–V ст. до н. е.

Серед знахідок:

золоті платівки у вигляді стилізованих пантер;

хрестоподібна бляха із золотою накладкою;

сагайдак зі 174 стрілами;

бронзові бляхи, вістря списа, залізні вудила, псалії та ножі;

ліпна корчага-урна з обгорілими людськими рештками.

Артефакти з кургану свого часу придбала Археологічна комісія. Зараз колекція зберігається в Державному історичному музеї у Москві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на території Котелевської громади під час розкопок археологи знайшли рідкісний артефакт часів козацької доби — залізну кулелійку.

Крім того, минулого літа науковці історико-культурного заповідника «Більськ» під час дослідження кургану натрапили на ямне інгумаційне поховання, а також знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).