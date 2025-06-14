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Президент вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України з Полтавщини Євгена Горіна та Дениса Кирилюка

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 134

 

Обидва воїни загинули, виконуючи бойове завдання по захисту України

Днями родинам полеглих Героїв України з Полтавщини Євгена Горіна та Дениса Кирилюка з Вінниччини передали ордени «Золота Зірка». Про це повідомили в Представництві Президента України.

 

Старший солдат Євген Горін народився 1972 року в Полтаві. Повернувся з-за кордону, щоб захищати Батьківщину. Служив снайпером у складі роти вогневої підтримки. На Бахмутському напрямку знищив понад 20 окупантів. Під час одного зі штурмів захопив ворожу радіостанцію, що дозволило перехопити дані про атаку. 15 березня 2023 року загинув, прикривши своїм тілом побратимів під час артобстрілу. У нього залишилися дружина та четверо дітей. Звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» присвоїли полеглому захиснику цьогоріч у січні.

 

Підполковник Денис Кирилюк — уродженець Вінниччини, заступник командира ескадрильї 831 бригади тактичної авіації. Освоїв літаки Як-52, Л-39, Су-27, мав понад 450 годин нальоту і більше 50 бойових вильотів. 27 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання його літак Су-27 був уражений. Пілот відвів машину від Прилук, рятуючи місто, але сам загинув. У нього залишилася дружина, донька і син, який народився за 19 днів до загибелі батька. Звання Героя України посмертно Кирилюку присвоїли також цьогоріч у січні.

Нагадаємо, нещодавно полеглому захиснику з Полтавщини Олександру Чухну присвоїли звання Героя України.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження золота зірка Герой України
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