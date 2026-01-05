У Кременчуці водій збив жінку та двох дітей на парковці ТРЦ: поліція надала подробиці

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 532

Увечері 4 січня у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали троє пішоходів. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

За попередньою інформацією правоохоронців, близько 20.30 на паркувальному майданчику одного з торгово-розважальних центрів 22-річний водій автомобіля Skoda, виконуючи різкі маневри з метою створення заносу на засніженій ділянці дороги, наїхав на трьох пішоходів.

Унаслідок ДТП травм зазнали 27-річна жінка та двоє малолітніх дівчат — 9 та 6 років. Усіх постраждалих ушпиталили для надання необхідної допомоги та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Нещодавно ми писали: 3 січня житель Полтавщини у столиці викрав автобус і влаштував ДТП.



