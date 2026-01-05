У новорічний тиждень у Кременчуці народилися 20 малюків

У новорічний тиждень, із 29 грудня по 4 січня, у Кременчуці народилися 20 немовлят. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Хлопчиків цього разу народилося більше: їх 13, а дівчаток 7.

У стінах перинатального центру на світ з’явилися 14 немовлят — 10 хлопчиків та 4 дівчинки. Ще 6 діток — 3 хлопчика та 3 дівчини — народилися у стінах пологового відділення лікарні «Правобережна».

Зауважимо, що у перший день нового року у Кременчуці на світ з’явилися 10 немовлят — 5 хлопчиків та 5 дівчаток.



