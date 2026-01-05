На автодорозі М03 легковик влетів у відбійник

Сьогодні, 11:50

5 січня, близько 4.00, до патрульної поліції Полтавщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, водій Mini Cooper, не врахувавши всіх заходів безпеки на дорозі, врізався в металевий відбійник. Ніхто не травмувався, але автівка та відбійник зазнали серйозних механічних пошкоджень.

