Військовим потрібні ліки. Збір відкритий

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 97

Терміново потрібні знеболювальні та противірусні препарати

Прийшла справжня зима. А разом із нею — застуди, віруси і біль, який на позиціях не можна «перетерпіти».

Медики 81 бригади звернулися з проханням придбати ліки — противірусні та знеболювальні. Ті звичайні речі, які вдома рятують нас від температури та головного болю, а на фронті допомагають залишатися в строю і зберігати життя.

На ліки можна не лише задонатити, а й придбати самостійно та принести в Ательє вишивки Матюшенко.

— Ми передамо їх захисникам і обов’язково відзвітуємо, як робимо завжди. Якщо маєте можливість, долучайтеся у зручний для вас спосіб. Навіть невелика допомога зараз дуже важлива, — підкреслила волонтерка Ірина Матюшенко.

Реквізити для допомоги:

Приват

Монобанка

Кожен внесок має значення. Дякуємо за довіру і підтримку.


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: збір ліки допомога військовим 81 окрема аеромобільна бригада
