Військовим потрібні ліки. Збір відкритий

Прийшла справжня зима. А разом із нею — застуди, віруси і біль, який на позиціях не можна «перетерпіти».
Медики 81 бригади звернулися з проханням придбати ліки — противірусні та знеболювальні. Ті звичайні речі, які вдома рятують нас від температури та головного болю, а на фронті допомагають залишатися в строю і зберігати життя.
На ліки можна не лише задонатити, а й придбати самостійно та принести в Ательє вишивки Матюшенко.
Реквізити для допомоги:
Кожен внесок має значення. Дякуємо за довіру і підтримку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.