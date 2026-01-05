Житель Полтавщини ледь не загинув у горах при спробі незаконно перетнути кордон

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 114

Для його порятунку застосували високопрохідну техніку та безпілотник

47-річний житель Полтавщини ледь не загинув у горах при спробі нелегально перетнути кордон. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що чоловік намагався перетнути державний кордон з Румунією поза пунктами пропуску. Для цього він обрав одну з найскладніших і найнебезпечніших ділянок — високогір’я. За даними правоохоронців, раніше чоловік не мав досвіду перебування в горах і не усвідомлював реальної загрози для життя.

До пошуково-рятувальної операції долучилися військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» Мукачівського загону та фахівці Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи. Під час пошуків використовували високопрохідну техніку та безпілотний літальний апарат.

На момент виявлення чоловік перебував у стані сильного виснаження. Медики діагностували у нього загальне переохолодження та надали необхідну допомогу.

Прикордонники вкотре закликають громадян утриматися від спроб незаконного перетину кордону, особливо в зимовий період. У горах складні погодні умови — сильні морози, глибокий сніг, шквальний вітер і обмежена видимість — становлять серйозну загрозу для життя і здоров’я людей.

Нагадаємо, торік у лютому прикордонники затримали 25-річного жителя Горішніх Плавнів, який три дні блукав горами, аби перетнути кордон.