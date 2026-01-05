ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Усього себе присвячував своїй сім'ї: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою військовим Миколою Срібним

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 142

 

Загинув військовослужбовець наприкінці грудня на Сумщині

Сьогодні, 5 січня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Миколу Срібного. Народився чоловік 24 травня 1992 року у селі Степанівка на Кременчуччині, згодом жив у Кременчуці. Працював у мережі магазинів «Маркетопт».
 

Провести в останню путь військовослужбовця зібралися багато людей — його рідні та близькі, друзі, знайомі. Усі, хто знали Миколу, прийшли подякувати йому за службу та за захист.

Сусідки Алла Іванівна та Анна Іванівна пригадують Миколу як дуже добропорядну людину.

 

— Веселий, хороший, роботящий був, — діляться жінки.

За словами сусідок, мобілізували Миколу наприкінці вересня 2025 року. Спочатку він був у навчальному центрі, а тоді відправився на фронт.

 

Провести в останню путь Миколу прийшов і його колега, Артур. Каже, працювали разом близько двох років.

— Він мені запам’ятався дуже доброю людиною, готовою завжди прийти на допомогу. От про що його не попросиш — завжди допоможе з усім. З ним було дуже легко працювати, ми ніколи не сварилися, — розповідає чоловік.

 

За словами Артура, вони з Миколою спілкувалися і поза роботою, і вже коли того мобілізували. Але загалом Микола старався якомога більше часу проводити з родиною.

— Він усього себе присвячував сім'ї, із сином проводив дуже багато часу, — додає Артур.

 

За словами офіцера відділення цивільно-військового співробітництва лейтенанта Іванчикова, Микола Срібний мав звання солдата і служив на посаді водія відділення протитанкових ракетних комплексів.

— Загинув 23 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Миропілля на Сумщині. Вічна слава захиснику! — додає Іванчиков.

 

У полеглого військовослужбовця лишилися батьки, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Миколу Срібного на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх