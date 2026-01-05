Усього себе присвячував своїй сім'ї: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою військовим Миколою Срібним

Сьогодні, 5 січня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Миколу Срібного. Народився чоловік 24 травня 1992 року у селі Степанівка на Кременчуччині, згодом жив у Кременчуці. Працював у мережі магазинів «Маркетопт».
Провести в останню путь військовослужбовця зібралися багато людей — його рідні та близькі, друзі, знайомі. Усі, хто знали Миколу, прийшли подякувати йому за службу та за захист.
Сусідки Алла Іванівна та Анна Іванівна пригадують Миколу як дуже добропорядну людину.
За словами сусідок, мобілізували Миколу наприкінці вересня 2025 року. Спочатку він був у навчальному центрі, а тоді відправився на фронт.
Провести в останню путь Миколу прийшов і його колега, Артур. Каже, працювали разом близько двох років.
За словами Артура, вони з Миколою спілкувалися і поза роботою, і вже коли того мобілізували. Але загалом Микола старався якомога більше часу проводити з родиною.
— Він усього себе присвячував сім'ї, із сином проводив дуже багато часу, — додає Артур.
За словами офіцера відділення цивільно-військового співробітництва лейтенанта Іванчикова, Микола Срібний мав звання солдата і служив на посаді водія відділення протитанкових ракетних комплексів.
У полеглого військовослужбовця лишилися батьки, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Миколу Срібного на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
