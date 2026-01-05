Усього себе присвячував своїй сім'ї: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою військовим Миколою Срібним

Сьогодні, 5 січня

Сьогодні, 5 січня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Миколу Срібного. Народився чоловік 24 травня 1992 року у селі Степанівка на Кременчуччині, згодом жив у Кременчуці. Працював у мережі магазинів «Маркетопт».



Провести в останню путь військовослужбовця зібралися багато людей — його рідні та близькі, друзі, знайомі. Усі, хто знали Миколу, прийшли подякувати йому за службу та за захист.

Сусідки Алла Іванівна та Анна Іванівна пригадують Миколу як дуже добропорядну людину.

— Веселий, хороший, роботящий був, — діляться жінки.

За словами сусідок, мобілізували Миколу наприкінці вересня 2025 року. Спочатку він був у навчальному центрі, а тоді відправився на фронт.

Провести в останню путь Миколу прийшов і його колега, Артур. Каже, працювали разом близько двох років.

— Він мені запам’ятався дуже доброю людиною, готовою завжди прийти на допомогу. От про що його не попросиш — завжди допоможе з усім. З ним було дуже легко працювати, ми ніколи не сварилися, — розповідає чоловік.

За словами Артура, вони з Миколою спілкувалися і поза роботою, і вже коли того мобілізували. Але загалом Микола старався якомога більше часу проводити з родиною.

— Він усього себе присвячував сім'ї, із сином проводив дуже багато часу, — додає Артур.

За словами офіцера відділення цивільно-військового співробітництва лейтенанта Іванчикова, Микола Срібний мав звання солдата і служив на посаді водія відділення протитанкових ракетних комплексів.

— Загинув 23 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Миропілля на Сумщині. Вічна слава захиснику! — додає Іванчиков.

У полеглого військовослужбовця лишилися батьки, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Миколу Срібного на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.