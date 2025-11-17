У Полтаві судять чоловіка, який за гроші виготовляв фіктивні документи для виїзду за кордон

Слідство встановило, що полтавець пропонував чоловікам виїхати з України за 8–9 тисяч доларів, виготовляючи довідки про опікунство та інші документи, які мали надавати право на перетин кордону

У Полтаві судять місцевого жителя за підозрою у виготовленні підроблених довідок для організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду від 11 листопада.

За даними слідства, у березні полтавець під час розмови дізнався, що його знайомий хоче виїхати з України. Чоловік запропонував «допомогу» та назвав вартість — 8–9 тисяч доларів.

Спершу він хотів отримати 4 000 доларів авансу для виготовлення довідки про те, що мати замовника потребує постійного догляду. Такий документ мав би забезпечити безперешкодний виїзд за кордон.

Пізніше чоловік запропонував за 100 доларів фіктивну довідку про склад сім’ї, яка підтверджувала би спільне проживання з матір’ю.

Під час останньої зустрічі підозрюваний отримав ще 4 000 доларів, після чого повідомив клієнту, що надалі планує використовувати свої зв’язки для підроблення інших документів.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили копію паспорта матері заявника та вже підготовлену довідку про відстрочку від мобілізації у зв'язку із доглядом за батьками.

Слідчі дії тривають.

