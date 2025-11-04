У Полтаві директор медцентру продав «довідку від мобілізації» за 10 тисяч доларів

Сьогодні, 16:31

Чоловік надавав два види пакетів послуг «клієнтам» — зі стаціонарним лікуванням та встановленням групи інвалідності

У Полтаві правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації: до неї був причетний керівник приватного медичного центру Полтави. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду від 30 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що директор приватного медичного центру організував оформлення фіктивних довідок про лікування у державній лікарні.

Слідство встановило, що медик використовував свій вплив на керівництво однієї з міських лікарень, аби військовозобов’язаним оформлювали фейкові госпіталізації у неврологічному відділенні. Так у березні та червні 2025 року одному з клієнтів підготували документи про лікування, якого насправді не було.

Послуги коштували від 10 до 15 тисяч доларів США залежно від «пакету» послуг:

базовий пакет — за 10 тисяч доларів, включав фіктивну історію хвороби та довідку про стаціонарне лікування;

повний пакет — за 15 тисяч доларів, передбачав оформлення документів із встановленням групи інвалідності.

Під час розслідування директор медцентру пішов на угоду зі слідством, визнав провину та розкаявся.

Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 416 тисяч 500 гривень штрафу. Також суд конфіскував 3 600 доларів США, які лікар отримав за свої послуги.

Нагадаємо, на Полтавщині судять жінку за пособництво у створенні фіктивних довідок ВЛК для військовослужбовців.



