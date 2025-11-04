ГО "Захист держави"
Повага, гордість, Україна: молодь Семенівської громади доторкнулася до історії боротьби за незалежність
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві директор медцентру продав «довідку від мобілізації» за 10 тисяч доларів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 146

 

Чоловік надавав два види пакетів послуг «клієнтам» — зі стаціонарним лікуванням та встановленням групи інвалідності

У Полтаві правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації: до неї був причетний керівник приватного медичного центру Полтави. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду від 30 жовтня.
У матеріалах справи зазначено, що директор приватного медичного центру організував оформлення фіктивних довідок про лікування у державній лікарні.

Слідство встановило, що медик використовував свій вплив на керівництво однієї з міських лікарень, аби військовозобов’язаним оформлювали фейкові госпіталізації у неврологічному відділенні. Так у березні та червні 2025 року одному з клієнтів підготували документи про лікування, якого насправді не було.

Послуги коштували від 10 до 15 тисяч доларів США залежно від «пакету» послуг:

  • базовий пакет — за 10 тисяч доларів, включав фіктивну історію хвороби та довідку про стаціонарне лікування;
  • повний пакет — за 15 тисяч доларів, передбачав оформлення документів із встановленням групи інвалідності.

Під час розслідування директор медцентру пішов на угоду зі слідством, визнав провину та розкаявся.

Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 416 тисяч 500 гривень штрафу. Також суд конфіскував 3 600 доларів США, які лікар отримав за свої послуги.

Нагадаємо, на Полтавщині судять жінку за пособництво у створенні фіктивних довідок ВЛК для військовослужбовців.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: cуд вирок суду хабар фіктивна довідка ухилення від мобілізації
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх