На кордоні затримали жителя Полтавщини, якого розшукували правоохоронці

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 160

У пункті пропуску «Краківець» на Львівщині прикордонники затримали 28-річного жителя Полтавської області, якого з початку 2026 року розшукували за скоєння умисного тяжкого тілесного ушкодження. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, під час перевірки документів прикордонники виявили, що чоловік перебуває в розшуку. Відповідна інформація спрацювала в одній із баз даних під час здійснення прикордонного контролю.

Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що за ухвалою суду правоохоронці мають затримати чоловіка та доставити до зали суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прикордонники повідомили про це правоохоронцям та передали їм затриманого для подальших правових дій.

