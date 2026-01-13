На Полтавщині затримуються поїзди: у Ромодані збережуть пересадку

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 143

На Полтавщині пасажирські приміські поїзди курсують із затримкою. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Зокрема, поїзд №6721/6363 Полтава-Південна — Ромодан — Гребінка прямує від станції Миргород із затримкою 26 хвилин.

У зв’язку з цим поїзд затримається на станції Ромодан, щоб забезпечити пересадку пасажирів.

Поїзд №6683 Кременчук-Пасажирський — Гадяч імені Сергієнка М. І. відправиться зі станції Ромодан орієнтовно на 20 хвилин пізніше, ніж за графіком.

В «Укрзалізниці» зазначили, що рух продовжать після посадки всіх пасажирів, які здійснюють пересадку.

