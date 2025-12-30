«Укрзалізниця» підготувала 100 «Вагонів незламності» для обігріву та зв’язку у відповідь на знеструмлення країни

Для цього були залучені вагони з «неробочого парку» — тобто ті, що є непридатними для курсування в складі пасажирських поїздів

«Укрзалізниця» разом із партнерами обладнала 100 пасажирських вагонів як мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля. Вони можуть швидко переміщуватися туди, де потрібна допомога, і працюють без залучення бюджетних коштів. Про це інформує пресслужба перевізника.

— Вагони мають повноцінну систему опалення і здатні підтримувати комфортну температуру за будь-яких погодних умов, оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками для розігріву їжі та холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку, — повідомляє «Укрзалізниця».

Крім цього, у вагонах облаштовані дитячі купе з іграшками, книжками та мультфільм-зоною, а окремі купе для людей із домашніми улюбленцями обладнані разом із фондом Hachiko. Кожен вагон може працювати як безкоштовний мобільний хаб для місцевих органів влади, забезпечуючи автономне живлення та комфорт для людей у критичних ситуаціях.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, «держава, Укрзалізниця та міжнародні партнери об’єдналися, щоб підтримати громади під час відключень світла чи тепла внаслідок ворожих атак».

