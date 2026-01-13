На Полтавщині кросовер збив жінку на пішохідному переході — постраждалу госпіталізували

12 січня, близько 15.40, на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у селищі Чутове сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Renault Duster, під керуванням 57-річного водія, наїхав на 30-річну пішоходку, яка переходила дорогу по пішоходному переходу. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

