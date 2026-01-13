У Глобиному викрили чоловіка, якого підозрюють у збуті «закладок» наркотиків

Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

У суботу, 10 січня, близько 22.20 у Глобиному правоохоронці викрили місцевого чоловіка за підозрою у розкладанні «закладок» з наркотиками. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вони помітили автомобіль ВАЗ 2107 та його водія, який поблизу зупинки громадського транспорту намагався сховати «закладки». Під час огляду у 25-річного місцевого жителя поліціянти виявили поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору, після чого на місце викликали слідчо-оперативну групу.

У поліції додають, що в автомобілі чоловіка знайшли також пакети з речовиною, зовні схожою на наркотичну, велику кількість поліетиленових пакетів, а також пристрої, ймовірно, для вживання наркотиків. Наркотики також правоохоронці знайшли всередині зупинки громадського транспорту.

Усі вилучені речовини направили на експертне дослідження.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів. Чоловіку повідомили про підозру, нині вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Горішніх Плавнях поліція затримала чоловіка за збут наркотиків через «закладки».