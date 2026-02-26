Ювенальні прокурори Полтавської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка залишила двох малолітніх синів у небезпеці. Унаслідок цього один хлопчик помер, інший отримав тяжкі травми. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Подія сталася у квітні 2025 року в Полтаві. За даними слідства, жінка залишила дітей самих удома. У квартирі вони мали доступ до сірників, недопалків цигарок та шприців із залишками наркотиків.

Причиною пожежі експерти назвали займання від напівзотлілого недопалка або підпал сірниками під час дитячих пустощів із вогнем.

Унаслідок пожежі один із синів отримав тяжке отруєння оксидом вуглецю, а інший помер від отруєння чадним газом. До другого дня народження хлопчик не дожив дев’ять днів.

За інформацією прокуратури, жінка зловживала алкоголем та вживала наркотики. Того дня вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Наразі її позбавили батьківських прав.

Хлопчик, який вижив, а також ще двоє дітей перебувають у родичів.

Жінці інкримінують залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи та інші тяжкі наслідки (ч.3 ст.135 Кримінального кодексу України), а також злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст.166 КК України).

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі розслідують смерть півторарічної дитини.