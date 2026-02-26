Після нічної атаки безпілотниками на Полтавщині правоохоронці розпочали розслідування за фактами воєнних злочинів. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, у ніч на 26 лютого російські війська атакували регіон БпЛА «Герань-2». У Полтавському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджені приміщення і резервуари промислового підприємства.

У Лубенському районі пошкоджено два приватні будинки та лінії електропередач. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Полтавській області. Правоохоронці документують наслідки обстрілів і збирають докази для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що учора пізно ввечері з 23.30 до 00.40 у Полтаві пролунало не менше 10 вибухів. Їх чули в різних частинах міста.