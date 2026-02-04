ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині керівництву виправної колонії оголосили підозру через збитки понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 11:49 Переглядів: 173

 Йдеться про підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України

На Полтавщині правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям одного з підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років виконувач обов’язків директора підприємства укладав договори з суб’єктами підприємницької діяльності на пошиття швейних виробів із штучно заниженою собівартістю послуг. Водночас головна бухгалтерка підприємства не включала до калькуляцій витрати на сплату єдиного соціального внеску, що становить 22%.

Унаслідок таких дій державному підприємству завдали матеріальної шкоди на суму понад 500 тисяч гривень.

Дії посадовця та його співучасниці правоохоронці кваліфікували за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що посадовця Полтавської ОВА та спільників судитимуть за заволодіння понад 2,1 млн грн бюджету.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх