На Полтавщині керівництву виправної колонії оголосили підозру через збитки понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 11:49

На Полтавщині правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям одного з підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років виконувач обов’язків директора підприємства укладав договори з суб’єктами підприємницької діяльності на пошиття швейних виробів із штучно заниженою собівартістю послуг. Водночас головна бухгалтерка підприємства не включала до калькуляцій витрати на сплату єдиного соціального внеску, що становить 22%.

Унаслідок таких дій державному підприємству завдали матеріальної шкоди на суму понад 500 тисяч гривень.

Дії посадовця та його співучасниці правоохоронці кваліфікували за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

