У Лубнах затримали чоловіка за підозрою у збуті метадону

У Лубнах поліція затримала місцевого 31-річного жителя за підозрою у збуті наркотиків. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомили у райвідділі поліції Лубенського району, чоловік прдавав пігулки метадону серед місцевих мешканців.
Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання і зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці жінку оштрафували за зберігання психотропних речовин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.