У Кременчуці жінку оштрафували за зберігання психотропних речовин

Вчора, 22:00 Переглядів: 132

Остаточно штраф склав 34 тисячі гривень, також суд стягнув з обвинуваченої витрати на проведення судових експертиз — понад 51,7 тис грн. Цю суму штраф жінка повинна виплатити протягом трьох місяців

Автозаводський районний суд Кременчука затвердив угоду про призначення винуватості у справі щодо незаконного зберігання психотропних речовин без мети збуту. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як встановило слідство, наприкінці липня 2025 року жінка замовила через месенджер Telegram психотропні речовини PVP та 4-ММС для власного вживання. За результатами експертиз, серед вилученого були PVP («солі») та метамфетамін у невеликих розмірах, а також 4-ММС («мефедрон») у великому розмірі.

Обвинувачена повністю визнала вину та уклала угоду з прокурором. Суд визнав її винною за двома частинами статті 309 Кримінального кодексу України і призначив жінці штраф 17 тисяч грн — за зберігання психотропів у невеликому розмірі та 34 тисячі грн — за зберігання у великому розмірі. Остаточно штраф склав 34 тисячі гривень. Крім цього з обвинуваченої стягнули витрати на проведення судових експертиз—понад 51,7 тис грн. З урахуванням її доходів суд дозволив сплачувати цю суму протягом трьох місяців.

Також суд скасував арешт на вилучене майно: частину речей постановили повернути власникам, інші — знищити.

Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях чоловіку повідомили про підозру у збуті психотропів.












