ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 21:04 Переглядів: 314

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 21 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж та ремонтними роботами в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • пров. Веселий, 10

  • туп. Урожайний, 2
  • с. Мала Кохнівка

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Андріївська, 5–18А; 6А, 8/11

  • вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4; 24/24, 26/1

  • вул. Басейна, 4–26/93

  • вул. Василя Сліпака

  • вул. Вадима Кришталя, 32–63

  • вул. Валентини Федько, 1/8–17/19

  • вул. Володимира Великого, 72

  • вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8; 4

  • вул. Дербукова, 1–26

  • вул. Деповська, 62–99

  • вул. Європейська, 43; 43Б; 75; 77; 77А; 83/18–87; 85

  • вул. Зарічна, 1/9–88; 6–16; 24

  • вул. Залізнична, 3–81; 21–81; 79–91

  • вул. Заміська, 3–21

  • вул. Івана Приходька, 99–109

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20; 21/22–66; 62/20; 67–81

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Криворудна, 2–14; 2В

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30; 23А–38

  • вул. Межова, 1–26

  • вул. Миколи Кучми, 65–92

  • вул. Мрії, 3А–22

  • вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8

  • вул. Нагірна, 1/3–30А

  • вул. Ніни Строкатої, 1–15/7

  • вул. Новокагамлицька, 3–26; 13–26; 25–45

  • вул. Новомиргородська, 34, 42, 44, 50, 52

  • вул. Новомежова, 2/1

  • вул. Олександрійська, 2

  • вул. Олександра Білаша, 2Б, 8, 10, 12, 18

  • вул. Переяславська, 2–7; 18/15–55; 28/10; 63/51–88; 83–120

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45, 37, 39, 43

  • вул. Підгірна, 1–38

  • вул. Піщана, 3–12/16; 13–26

  • вул. Полковника Оксанченка, 77

  • вул. Подовжня, 3–17; 3–23

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Сержанта Мельничука, 3–18А; 20–79; 52–195; 78–139; 108–165/7; 140А–195; 164/9–207; 186–217А; 267–291

  • вул. Сержанта Філіппова, 23–47

  • вул. Силікатна, 1/19–14

  • вул. Скеляста, 14; 34

  • вул. Сумська, 66–101/86; 74–107/14

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Хорольська, 30–67/18

  • вул. Черниша, 17А

  • вул. Чередницька, 22–39; 30–103; 116А

  • вул. Юрія Руфа, 65А–77; 74–133; 108–177/1; 169

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48А, 48Б, 52

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Полтавський, 13–275

  • просп. Свободи, 8, 12; 124, 132/2

  • квт. 101, 1–3В

  • квт. 287, 1

  • пров. Антіна Кущинського, 4–8

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Арсенальний, 3–16

  • пров. Бондарський, 4–26

  • пров. Будівельний, 4, 7, 10

  • пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289

  • пров. Веселий, 23–36; 3–40

  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5

  • пров. Дмитра Барковського, 3–16; 13–26

  • пров. Зинаїди Тулуб, 21/10

  • пров. Івана Приходька, 8, 10

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Кар’єрний, 1/4–23

  • пров. Козачий, 2/7–23

  • пров. Композитора Вербицького, 2

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20; 17–22

  • пров. Медовий, 1А–13; 2–27/16

  • пров. Миклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Миргородський, 2–11

  • пров. Новоіванівський, 1/3

  • пров. Новогеоргіївський, 4–21

  • пров. Оксани Мешко, 3–21

  • пров. Піщаний, 4; 5–27Б

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Подовжній, 1–7

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Робітничий, 3–20; 25–27

  • пров. Сиваський, 2В; 4–30/4

  • пров. Степана Бандери, 3–16; 19–40/40

  • пров. Столярний, 1–22

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Тихий, 1–8

  • пров. Токарний, 3–18; 19А–26/14

  • пров. Турбінний, 4–14А

  • пров. Трудовий, 3–14/12

  • пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17; 18–32; 2А–41

  • пров. Фруктовий, 22

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • проїзд Вишневий, 3–6

  • проїзд Степана Васильченка, 3–16

  • пр. Заміський, 1/5–7

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1–9

  • туп. 2-й Бібліотечний, 3–10

  • туп. В. Каразіна, 3–8

  • туп. Караїмський, 1/15–12

  • туп. М. Сціборського, 1–7

  • туп. Новокагамлицький, 2, 4

  • туп. П. Григоренка, 1, 2, 27

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • туп. Сінний, 2–30

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх