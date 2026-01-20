Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У середу, 21 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж та ремонтними роботами в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00:
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
З 8.00 до 17.00:
вул. Андріївська, 5–18А; 6А, 8/11
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4; 24/24, 26/1
вул. Басейна, 4–26/93
вул. Василя Сліпака
вул. Вадима Кришталя, 32–63
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Володимира Великого, 72
вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8; 4
вул. Дербукова, 1–26
вул. Деповська, 62–99
вул. Європейська, 43; 43Б; 75; 77; 77А; 83/18–87; 85
вул. Зарічна, 1/9–88; 6–16; 24
вул. Залізнична, 3–81; 21–81; 79–91
вул. Заміська, 3–21
вул. Івана Приходька, 99–109
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20; 21/22–66; 62/20; 67–81
вул. Кубанська, 1–18
вул. Криворудна, 2–14; 2В
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30; 23А–38
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Кучми, 65–92
вул. Мрії, 3А–22
вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8
вул. Нагірна, 1/3–30А
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Новокагамлицька, 3–26; 13–26; 25–45
вул. Новомиргородська, 34, 42, 44, 50, 52
вул. Новомежова, 2/1
вул. Олександрійська, 2
вул. Олександра Білаша, 2Б, 8, 10, 12, 18
вул. Переяславська, 2–7; 18/15–55; 28/10; 63/51–88; 83–120
вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45, 37, 39, 43
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 3–12/16; 13–26
вул. Полковника Оксанченка, 77
вул. Подовжня, 3–17; 3–23
вул. Приозерна, 3–7
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А; 20–79; 52–195; 78–139; 108–165/7; 140А–195; 164/9–207; 186–217А; 267–291
вул. Сержанта Філіппова, 23–47
вул. Силікатна, 1/19–14
вул. Скеляста, 14; 34
вул. Сумська, 66–101/86; 74–107/14
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Черниша, 17А
вул. Чередницька, 22–39; 30–103; 116А
вул. Юрія Руфа, 65А–77; 74–133; 108–177/1; 169
наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48А, 48Б, 52
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
просп. Свободи, 8, 12; 124, 132/2
квт. 101, 1–3В
квт. 287, 1
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Бондарський, 4–26
пров. Будівельний, 4, 7, 10
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 23–36; 3–40
пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
пров. Дмитра Барковського, 3–16; 13–26
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Івана Приходька, 8, 10
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20; 17–22
пров. Медовий, 1А–13; 2–27/16
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Миргородський, 2–11
пров. Новоіванівський, 1/3
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Піщаний, 4; 5–27Б
пров. Північний, 1А–26
пров. Подовжній, 1–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–20; 25–27
пров. Сиваський, 2В; 4–30/4
пров. Степана Бандери, 3–16; 19–40/40
пров. Столярний, 1–22
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Тихий, 1–8
пров. Токарний, 3–18; 19А–26/14
пров. Турбінний, 4–14А
пров. Трудовий, 3–14/12
пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17; 18–32; 2А–41
пров. Фруктовий, 22
пров. Чередницький, 4
пров. Ювілейний, 3–23
проїзд Вишневий, 3–6
проїзд Степана Васильченка, 3–16
пр. Заміський, 1/5–7
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. В. Каразіна, 3–8
туп. Караїмський, 1/15–12
туп. М. Сціборського, 1–7
туп. Новокагамлицький, 2, 4
туп. П. Григоренка, 1, 2, 27
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
З 8.00 до 19.00:
вул. Євгена Патона, 25
вул. Проліскова, 1–11
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.