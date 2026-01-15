У Горішніх Плавнях чоловіку повідомили про підозру у збуті психотропів

Під час патрулювання у нього вилучили 16 згортків із забороненою речовиною

У Горішніх Плавнях правоохоронці повідомили про підозру 32-річному місцевому мешканцю, якого підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини. Про це «Телеграфу» повідомили в Кременчуцькій окружній прокуратурі.

За даними слідства, 11 січня 2026 року поліцейські під час патрулювання зупинили чоловіка в місті Горішні Плавні. Під час огляду в нього виявили та вилучили 16 згортків із психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонений. За попередньою інформацією, чоловік зберігав речовину з метою подальшого збуту шляхом розкладання «закладок» на території міста.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно суд у Миргороді засудив неповнолітню дівчину за збут особливо небезпечних психотропів до 5 років ув’язнення, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.