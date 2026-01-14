ГО "Захист держави"
Відповідальність на місцях як основа сильної держави
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Суд виніс вирок неповнолітній мешканці Полтавщини за збут особливо небезпечних психотропів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 53

 

Суд у Миргороді засудив неповнолітню дівчину за збут особливо небезпечних психотропів до п’яти років ув’язнення, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на два роки

У Миргороді суд визнав винною неповнолітню дівчину у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP у особливо великих розмірах. Йдеться про повторне вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Про це стало відомо з витягу з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, неповнолітня дізналася про протиправну діяльність, пов’язану зі збутом психотропних речовин шляхом так званих «закладок», після чого погодилася на участь у ній з корисливих мотивів. Попри те, що раніше дівчині вже було повідомлено про підозру за аналогічним правопорушенням, вона знову вчинила злочин.

Наприкінці травня 2025 року обвинувачена незаконно придбала особливо небезпечну психотропну речовину PVP («солі») у невстановленої особи в Кременчуці, після чого перевезла її автобусами міжміського сполучення до Миргорода з метою подальшого збуту. У місті вона розповсюджувала речовину шляхом «закладок», користуючись таксі та пересуваючись пішки.

27 травня 2025 року правоохоронці виявили та вилучили десятки згортків із психотропною речовиною, схованих у різних частинах Миргорода. Пакунки були обмотані ізоляційною стрічкою різних кольорів залежно від ваги. Загалом під час оглядів місцевості та добровільної видачі було вилучено значну кількість згортків із кристалічною речовиною.

Згідно з численними висновками експертів, у всіх вилучених пакунках містилася особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений. Також під час огляду мобільного телефону обвинуваченої правоохоронці виявили сотні фото- та відеофайлів із фіксацією місць «закладок» і координатами геолокації.

Під час судового розгляду неповнолітня повністю визнала свою вину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та щиро розкаялася. Вона пояснила, що отримувала завдання через месенджер Telegram, а погодилася на участь у злочинній діяльності через обіцяну грошову винагороду. Після першого затримання, за її словами, їй надходили погрози з вимогами компенсувати вартість вилученої речовини або продовжити «роботу», що і стало причиною повторного правопорушення.

Суд врахував вік обвинуваченої, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивні характеристики за місцем навчання, а також висновки психолога та психіатра. Обставин, що обтяжують покарання, встановлено не було.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що дії неповнолітньої правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 307 КК України, та ухвалив обвинувальний вирок, визначивши покарання з урахуванням принципів справедливості, пропорційності та найкращих інтересів дитини.

Нагадаємо, 10 січня у Глобиному викрили чоловіка, якого підозрюють у збуті «закладок» наркотиків.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: rivnepost.rv.ua/ілюстративне
Теги: наркотики судове рішення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх