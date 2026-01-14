Суд виніс вирок неповнолітній мешканці Полтавщини за збут особливо небезпечних психотропів

Сьогодні, 17:27

Суд у Миргороді засудив неповнолітню дівчину за збут особливо небезпечних психотропів до п’яти років ув’язнення, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на два роки

У Миргороді суд визнав винною неповнолітню дівчину у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP у особливо великих розмірах. Йдеться про повторне вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Про це стало відомо з витягу з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, неповнолітня дізналася про протиправну діяльність, пов’язану зі збутом психотропних речовин шляхом так званих «закладок», після чого погодилася на участь у ній з корисливих мотивів. Попри те, що раніше дівчині вже було повідомлено про підозру за аналогічним правопорушенням, вона знову вчинила злочин.

Наприкінці травня 2025 року обвинувачена незаконно придбала особливо небезпечну психотропну речовину PVP («солі») у невстановленої особи в Кременчуці, після чого перевезла її автобусами міжміського сполучення до Миргорода з метою подальшого збуту. У місті вона розповсюджувала речовину шляхом «закладок», користуючись таксі та пересуваючись пішки.

27 травня 2025 року правоохоронці виявили та вилучили десятки згортків із психотропною речовиною, схованих у різних частинах Миргорода. Пакунки були обмотані ізоляційною стрічкою різних кольорів залежно від ваги. Загалом під час оглядів місцевості та добровільної видачі було вилучено значну кількість згортків із кристалічною речовиною.

Згідно з численними висновками експертів, у всіх вилучених пакунках містилася особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений. Також під час огляду мобільного телефону обвинуваченої правоохоронці виявили сотні фото- та відеофайлів із фіксацією місць «закладок» і координатами геолокації.

Під час судового розгляду неповнолітня повністю визнала свою вину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та щиро розкаялася. Вона пояснила, що отримувала завдання через месенджер Telegram, а погодилася на участь у злочинній діяльності через обіцяну грошову винагороду. Після першого затримання, за її словами, їй надходили погрози з вимогами компенсувати вартість вилученої речовини або продовжити «роботу», що і стало причиною повторного правопорушення.

Суд врахував вік обвинуваченої, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивні характеристики за місцем навчання, а також висновки психолога та психіатра. Обставин, що обтяжують покарання, встановлено не було.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що дії неповнолітньої правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 307 КК України, та ухвалив обвинувальний вирок, визначивши покарання з урахуванням принципів справедливості, пропорційності та найкращих інтересів дитини.

